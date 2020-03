Fórum de negócios traz lideranças empresariais a Rio Branco

Entre os dias 10 e 14 de março, a cidade de Rio Branco, no Acre, vai receber empresários de diversos países durante a 92ª Assembleia geral ordinária da Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) e o Fórum Internacional de Negócio da Amazônia, promovido pela Associação dos Jovens Empresários do Acre (Ajeac).

O encontro, que vai ocorrer na sede do Sebrae, tem como objetivo apresentar a líderes de entidades associativas o potencial comercial e empresarial da macrorregião amazônica.

Além destes líderes, também devem estar presentes autoridades políticas e empresariais e importantes lideranças do Brasil e outros países. O presidente da Conaje, Marcelo Quelho, destaca a proximidade do Acre com o Peru e a Bolívia e diz que o evento deve movimentar a economia do estado.

O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) George Pinheiro, também importante empresário acreano, participará do evento, falando sobre associativismo e a união do Brasil. “Esta será, sem dúvida, uma grande oportunidade de apresentarmos ao Brasil e ao mundo o enorme e plural potencial econômico que a região amazônica possui”, declara Pinheiro.