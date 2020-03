Escola de Música abre 260 vagas para cursos a partir desta quarta-feira (4)

A Escola de Música do Acre (Emac) abre nesta desta quarta-feira, 4, as inscrições para a seleção de alunos nos cursos de formação inicial e continuada. Os interessados poderão se inscrever até o próximo dia 10. São ofertadas 260 vagas em diversos cursos. No dia 12 de março acontece o sorteio das vagas e nos dias 13, 14 e 16 será a prova prática/audição para que for realizar o curso intermediário.

A publicação dos resultados das provas acontece no dia 19 de março. Já a interposição de recursos vai do dia 20 até o dia 24 de março, com o resultado desta interposição no dia 25. As matrículas acontecem nos dias 26 e 27 de março e o ano letivo na Escola de Música inicia no próximo dia 31.

Os sorteios públicos ocorrerão por instrumento, sendo o primeiro para selecionar os candidatos ao curso de instrumentos para iniciantes e o segundo para selecionar para os cursos intermediários.

Entre os cursos ofertados pela Escola de Música estão violino, violoncelo, violão, guitarra, contra-baixo elétrico, cavaquinho, flauta, clarinete, piano, canto, canto coral e musicalização para a terceira idade.

Os interessados em fazer algum curso devem procurar diretamente a Escola de Música, que fica localizada na avenida Central, 581, Conjunto Tucumã II, ao lado da Escola Raimundo Gomes de Oliveira.

