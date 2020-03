Dupla é presa acusada de estupro contra mulher indígena em Santa Rosa do Purus

O destacamento da polícia militar em Santa Rosa do Purus (8° Batalhão), cumpriu dois mandados de prisão expedidos pela juíza de direito, Adimaura Souza da Cruz, em desfavor de Clemerson Alves dos Santos, 19 anos, e Edilson da Silva, 20 anos, ambos moradores naquele município. A dupla é acusada de envolvimento em um caso de estupro, em datas anteriores, contra uma indígena.

De acordo com fontes policiais, na época dos fatos, os dois envolvidos chegaram a ser detidos na delegacia local, no entanto, ganharam liberdade até o julgamento do caso. No dia do ocorrido, havia uma bebedeira, ocasião em que teria ocorrido o estupro.

Recentemente, saiu o mandado de prisão contra eles. Os acusados foram escoltados ao presídio de Sena Madureira, para o cumprimento da prisão.