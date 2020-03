Daniel Zen chama Minoru Kinpara de desonesto intelectual e ingrato com ex-companheiros

O deputado Estadual Daniel Zen (PT) não deixou barato a declaração de Minoru Kinpara que afirmou, durante entrevista, ter deixado o Partido dos Trabalhadores (PT) por conta dos escândalos de corrupção.

Zen publicou em uma rede social que Minoru foi um bom reitor, o que o credencia para postular qualquer cargo na política, mas que é preciso que o pré-candidato à prefeitura de Rio Branco se comporte com honestidade intelectual com seus antigos companheiros e eleitores.

Na publicação, o deputado petista perguntou a Kinpara se os escândalos do PSDB, envolvendo Aécio, Serra, Azeredo, Alckmin e Richa, não o incomodam.

Por fim, Daniel Zen lembrou que Minoru teve durante sua gestão na UFAC o apoio do ex-deputado federal e ex-senador, Sibá Machado e também da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, além de recordar as articulações feitas dentro do PT, para que Minoru fosse eleito ao cargo de reitor da universidade.

O ex-reitor da UFAC, agora filiado ao PSDB, aparece na liderança das pesquisas de intenção de voto à prefeitura de Rio Branco divulgadas até agora.

