Confira 10 dicas para te ajudar na compra do seu próximo veículo

Na hora de comprar um veículo zero ou usado é importante tomar uma série de cuidados para você não se arrepender do negócio. Com o aquecimento das vendas, é cada vez maior a oferta de caminhões à venda, motos e até carros mais caros. Uma operação pente fino é uma das 19 dicas do jornalista Alexandre Dudu Mazzei, que é mecânico e especialista em veículos.

1. Evite os “novos lançamentos”. O “primeiro lote” geralmente traz alguns problemas até que o fabricante faça as devidas correções

2. Cuidado com as montadoras sem uma sólida rede de concessionárias e tradição no Brasil. Várias empresas encerraram suas atividades por aqui, e com isso a dificuldade de se encontrar peças de reposição derrubou o valor de revenda dos seus veículos

3. Fuja do mico! Vários modelos são conhecidos pela baixa qualidade e por causa disso, difíceis de achar um bom negócio. Assim, além de alta depreciação, encontrar um comprador pode ser demorado e inviabilizar a troca por outro

4. Imagine se seu carro estraga e as lojas de autopeças da cidade não têm o que você precisa? Carro parado e bolso ameaçado, quem quer?

5. Quase ninguém se lembra que o IPVA é proporcional ao valor de mercado do veículo. Na maioria dos casos e dos estados, ele gira em torno de 4%. Nem precisa explicar, certo?

6. O preço do seguro privado pode variar até 250% entre modelos equivalentes, de preços similares, de montadoras diferentes. Peça ajuda ao seu corretor de seguros antes de escolher sua próxima compra

7. Outra regra bem simples. Carro caro, peças caras. E a lei de oferta e procura vale também no ramo das autopeças

8. No caso das motocicletas, a oferta de motopeças similares cria um enorme abismo de preços em relação às peças originais (fornecidas pelas montadoras).

9. Jamais compre um caminhão usado sem que passe pelo pente fino de uma oficina especializada. Uma vistoria cautelar também ajuda muito. Os outros veículos também precisam passar por uma vistoria

10. Ter um veículo para chamar de seu é uma coisa. Manter um pode estourar seu orçamento. fique atento na maneira de dirigir e capriche na manutenção preventiva.