Com abertura de janela partidária, vereadores do Juruá devem trocar de partidos

Nesta quinta-feira , 5, a “abertura” da janela partidária marca o início da dança das cadeiras nas Câmaras Municipais. No Juruá não é diferente. A Janela permite que os vereadores que pretendem disputar a reeleição ou a prefeitura de sua cidade, possam mudar de partido sem sofrer punição da legenda. O prazo se estende até 3 de abril.

O presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues (PR), chegou a anunciar o interesse pelo PSDB do vice-governador Rocha, mas agora já não afirma a ida para o ninho tucano. “Estamos avaliando”, citou. Clodoaldo poderá ser prefeito de Cruzeiro do Sul até o final de 2020 caso o Tribunal Regional Eleitoral casse em definitivo os mandatos do prefeito Ilderlei Cordeiro e do vice, Zequinha Lima.

O único petista da Câmara, vereador Franciney, deverá deixar o PT, mas faz mistério sobre o destino político.

Outros vereadores cruzeirenses também vão trocar de casa. Leandro Cândido ( PSL), Mariazinha( PHS), Chaguinha do Povo, João Keleu, e Ocenir ambos do (PDT), seguirão com o Progressistas de Ilderlei Cordeiro e Gladson Cameli. Elenildo da Pesca afirmou saída do PP, mas voltou atrás. “Eu fico”, disse.

Outro presidente de Câmara que também deverá trocar de sigla partidária é o vereador Curinga, de Rodrigues Alves, atualmente do PT. Ele não confirmou ainda a que legenda vai se filiar. Mas nos bastidores comenta-se que ele busca ser vice na chapa do atual prefeito, Sebastião Correia (MDB).

Em julho os partidos vão fazer convenções internas para escolha de seus candidatos, que deverão ter os registros das candidaturas apresentados à Justiça Eleitoral até 15 de agosto.