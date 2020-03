Bombeiros resgatam bicho-preguiça em balseiro no Rio Acre

Foi graças ao olhar atento da acadêmica do curso de geografia da Universidade Federal do Acre (Ufac), Maria Alcemilda, que foi possível o resgate de um bicho-preguiça que estava preso em um balseiro, nos arredores da cabeceira da ponte Metálica, região central de Rio Branco, na manhã desta quarta-feira (4).

“Quando eu olhei, fiquei comovida! não tem como não se preocupar. Se trata de uma vida”, relatou. .O resgate do animal foi realizado por dois agentes do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Os cabos Ayslan e Lemos utilizaram equipamento de rapel e corda.

Em entrevista ao ac24horas, o Cabo Ayslan informou que o animal será encaminhado ao Centro de Tratamento de Animais Silvestres (CETA), situado no Parque Chico Mendes, para receber os cuidados necessários.

“Ele irá ser atendido pelos veterinários do Parque Chico Mendes. Provavelmente ele deve caído de alguma árvore e acabou indo ao balseiro”, concluiu o bombeiro.