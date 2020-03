Arte acreana é destaque no Senado com apoio de Mailza Gomes

“Essa exposição tem o propósito de divulgar o protagonismo do artesanato do Acre que, inclusive, já esteve representado nos tapetes vermelhos do Oscar. Esse momento aqui é um marco, um momento único para nosso Acre”, com essas palavras a senadora Mailza Gomes (Progressistas) começou seu discurso durante a abertura da exposição “Mostra do Artesanato Acreano – Feira das Tribos: Uma viagem ao Acre”.

O evento tem apoio do Sebrae e começou na tarde dessa terça-feira, 03, no espaço Ivandro Cunha no Senado Federal. Conforme a senadora Mailza Gomes, a mostra na capital do país é uma vitrine de oportunidades da Amazônia. “Artesãos com peças únicas a partir de hoje estarão aqui expondo a identidade cultural de várias regiões do nosso Acre, representando a riqueza da arte de nosso estado. Ao idealizar essa exposição, pensamos em valorizar nosso artesanato, a preservação das raízes históricas indígenas e promover geração de emprego e renda aos acreanos. Agradeço a participação de todos e os convido para prestigiarem nossa mostra e um pouco da nossa identidade amazônica”, frisou a parlamentar na abertura da exposição.

Para o primeiro-secretário da Mesa, senador Sérgio Petecão, a exposição é uma alegria e uma oportunidade para os acreanos. “Parabéns Mailza, parabéns Sebrae, por essa bela parceria. Por essa bela exposição aqui no Senado Federal. Aqui está o dr. da Borracha, o rei da seringueira, sou até cliente dele. Eu disse para ele que aqui ele terá a chance de entregar seus cartões para pessoas do Brasil inteiro”, disse o senador.

O governador do Acre, Gladson Cameli, foi representado pelo advogado Ricardo Augusto França que destacou relevância da arte acreana. De acordo com o diretor-técnico do Sebrae, Lauro da Veiga, o artesanato acreano é o mais premiado do Brasil, de cinco feiras que participou, alcançou o melhor faturamento em quatro. “Temos a grata satisfação de mostrar o que o Acre tem desenvolvido um produto de qualidade, que é diferenciado. Produto reciclado, como a borracha, produto que vem das árvores, das seringas e da marchetaria. Ou seja, são peças únicas, que tem estilo e que nós acreanos temos muito orgulho de trazer aqui no Senado Federal como forma de demonstrar um pouco da cultura, do valor das nossas raízes para o Brasil todo”, finalizou o diretor representando o Sebrae e os artesãos na mostra.