Aprovados em concursos da Polícia Civil e Militar do Acre serão empossados em maio

Os mais de 500 aprovados em concursos da área de Segurança Pública, incluindo as polícias Civil e Militar devem ser nomeados em abril e empossados no mês de maio. A informação foi confirmada pelo governador Gladson Cameli ao ac24horas na manhã desta quarta-feira, 4.

De acordo com o Chefe do executivo, os policiais serão nomeados no dia 20 de abril e a posse está marcada para dia 20 de maio. A definição ocorreu após reunião com a equipe econômica do governo e com uma comissão formada pelos concursados.

Em 2017, o Governo do Acre realizou dois concursos para as polícias Civil e Militar, tendo, cada um deles, 250 vagas. Polícia Militar: 230 vagas para o cargo de aluno soldado combatente, 10 vagas para o cargo de aluno soldado músico e 10 vagas para o cargo de aluno soldado de saúde.

Já para a Polícia Civil: 176 vagas para o cargo de agente de Polícia Civil, 20 vagas para a função de auxiliar de necropsia, 18 vagas para o cargo de delegado e 36 vagas para o cargo de escrivão. Os aprovados aguardam convocação desde o início de 2018.

