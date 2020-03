Acre representa o Brasil em evento ambiental em Oaxaca, no México

O Acre participou da Reunião do Comitê Global de Povos Indígenas e Comunidades Locais, na cidade de Oaxaca, México, realizado pela Força Tarefa de Governadores pelas Florestas e Clima, GCF-TF. Quem representou o Governo do Acre foi a diretora-executiva do Instituto de Mudança Climáticas (IMC), Julie Messias, que também responde pelos estados da Amazônia brasileira, no Comitê Global, e Francisca Arara os povos indígenas.

O evento possibilitou ajustes necessários à governança e traçou o planejamento das ações, além de identificar com maior clareza as representações do Comitê Global Para Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais para os próximos anos. A abertura do evento foi realizada nesta terça-feira, 3, e encerra nesta quarta-feira, 4.

“O Acre é referência quanto à implementação das políticas públicas voltadas para redução do desmatamento e a proteção da biodiversidade. O Governo do Estado do Acre é pioneiro e segue investindo em desenvolvimento de baixo carbono estruturando programas que remuneram e premiam o esforço pela conservação das florestas”, destaca a diretora executiva, Julie Messias.

Francisca Arara destaca a representatividade e participação efetiva dos povos indígenas na tomada de decisões.

“A comunidade indígena tem voz ativa dentro desse processo. Estamos construindo as estratégias para que possamos contribuir, juntos, para a redução do desmatamento. Acreditamos que o diálogo é o caminho para o cumprimento das metas de conservação florestal, ao mesmo tempo em se constrói as agendas com a participação ativa dos povos indígenas e comunidades locais”, ressalta Francisca Arará.

O encontro reúne representantes do Brasil, Peru, México e Indonésia. Além das gestoras do IMC, participa também o representante das comunidades tradicionais dos estados da Amazônia Legal, Joaquim Corrêa Belo, do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS).

Com informações da Agência de Notícias do Acre