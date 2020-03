Secretário de Finanças diz à PF que prefeitura de Cruzeiro do Sul pagava serviços à CBCN sem nota, nem comprovação do serviço

Em depoimento à Polícia Federal prestado no último dia 27 de fevereiro, o secretário de Finanças de Cruzeiro do Sul, sargento do Corpo de Bombeiros Genilson Silva dos Santos, disse que a prefeitura repassou à ONG CBCN pagamento sem comprovação de execução de serviços e sem as nota fiscais correspondentes.

Ele entregou à polícia 78 comprovantes de transferências bancárias da prefeitura feitas à CBCN, com dinheiro que era proveniente do Sistema Único de Saúde (SUS) e do empréstimo contraído pelo executivo municipal junto à Caixa Econômica Federal.

Genilson afirmou que as transações financeiras eram feitas via transferência bancária e sem nenhuma fiscalização de órgão de controle interno do município.

O depoimento foi prestado ao delegado Tiago dos Santos Souza. Foi uma das exigências da Polícia Federal para liberar os sete presos da Operação Presságio, acusados de desviar recursos da prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da ONG CBCN.