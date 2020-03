Sambistas apresentam show “Feminina Voz do Samba” no domingo (8) na Usina de Arte

O projeto Tem Mulher no Samba promove neste domingo, 8 de março, na Usina de Arte João Donato, o show Feminina Voz do Samba, evento que os produtores apresentam como “passeio cênico musical pela história de grandes mulheres sambistas compositoras e intérpretes brasileiras que marcaram o cenário do samba”.

Grandes clássicos serão interpretados pelas Moças do Samba e o público poderá entrar um pouco nas histórias tanto de vida quanto de carreira de mulheres como Elis Regina, Dalva de Oliveira, Elza Soares, Clara Nunes, Carmem Miranda, entre outras.

O projeto é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura. Edital de Cultura 2019 da Fundação Garibaldi Brasil, conta com apoio Fundação Elias Mansour. A entrada é franca.