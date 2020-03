O angu está feito!

Bastou a primeira eleição de prefeitos e vereadores para que a coligação dos partidos que ganharam a eleição do PT no Acre se espatifassem. Cada um por si e Deus por todos. É pior do que um trem desgovernado. Como um grupo de elite em uma operação cujo os integrantes começam a atirar uns contra os outros. É artilharia pesada que pode ser medida pelos ataques contra os potenciais candidatos nas redes sociais com memes e fake news. Enquanto os aliados vivem um processo de autofagia, o PT, anêmico politicamente, não tem muito o que fazer a não ser esperar. Nessa guerra o governador Gladson Cameli (Progressistas) luta para segurar o leme do barco. Tem que conduzir o estado em meio a tempestade ocasionada pelos partidos aliados, inclusive o seu. O MDB, um dos principais congregados, com seu projeto de poder tem tirado o sono do Gladson. MDB, tucanos, PSD e Progressistas já estão em rota de colisão política que deverá acontecer em 2022. Gladson não tem muito o que fazer, a não ser tentar proteger as instituições públicas na guerra política e esperar para juntar os cacos depois das eleições desse ano. Com a sobra, refazer um novo projeto para 2022, ou, quem sabe, um novo angu!

“Toda pessoa que não está comigo, contra mim está, e aquele que comigo não ajunta, espalha”. (Jesus, o Nazareno)

Não é de Jó

Fonte da coluna bem próxima a Gladson declarou que, “a paciência do governador esgotou. Quem é aliado fica, quem não é pode deixar o governo espontaneamente ou será exonerado”. Segundo ele, Gladson já identificou quem são os verdadeiros parceiros do governo e vai trabalhar com quem quer estar ao seu lado.

Obras no verão

O governo deverá lançar obras no Estado. A informação foi dada a coluna pelo governador Gladson Cameli. Ele também confirmou mudança de rumo na área política a partir de agora. “Quem é, é; quem não é, não é”.

Não tão nanicos

Quem pensa que o fim das coligações proporcionais desestimulou os partidos nanicos de participarem das eleições errou. O Podemos, DC, Patriota, PMB, PRTB e Cidadania devem fechar apoio a um candidato majoritário. Devem fazer até sete vereadores ou mais.

Fez o angu, coma!

O Congresso Nacional eleito em 2018 era a expressão da mudança profunda no país para varrer o petismo e a esquerda do mapa político. Só se exaltava as bancadas do boi, bala e Bíblia. Agora é pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come”. “Chantagistas”, classifica o general Heleno.

Contra o petismo

O movimento evangélico no país todo se levantou para apoiar o presidente Bolsonaro nos protestos do dia 15 de março. A ordem e não votar em nenhum candidato do PT a nada. O argumento é que o problema não são as pessoas, mas a ideologia.

Notícias falsas

Nas redes sociais a guerra das fakes news está declarada. O pré-candidato do PSDB a prefeito, professor Minoru Kinpara, tem sido vítima de ataques, bem como outros políticos também. Muito trabalho para a Polícia e o TRE.

TIROTEIO

. O ex-prefeito Vagner Sales está muito otimista com o crescimento do MDB em todo o Estado, mais empolgado ainda com a provável candidatura da filha, Jéssica Sales, para o Senado em 2022.

. Será a vaga mais disputada na história da eleição no Acre.

. O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), não tem nem um mural para promoção política pessoal, mas é um dos melhores avaliados no Acre.

. Explica-se: trabalho, honestidade, transparência, coerência política…

. Bira, ao que parece, não está no mandato de prefeito sonhando em ser presidente, governador, senador, deputado federal ou estadual.

. Gasta todas as energias em ser um bom prefeito!

. A janela da infidelidade partidária foi aberta, me diga se dá para construir uma política séria e sólida no Brasil?

. A janela da traição com o aval da legislação!

. Você não vale nada, mas eu gosto de você/ você não vale nada, mas eu gosto de você/ Só queria saber por quê? Só queria era saber por quê?

. Musiquinha cabe bem na política!

. Bom dia!