Nível do Rio Caeté sobe muito e passou da cota de alerta nesta terça-feira (3)

O nível do Rio Caeté subiu muito nas últimas horas e marcou 13,53 metros na medição das 7h desta terça-feira (3) na estação do Seringal Guarany. Está, portanto, três centímetros acima da cota de alerta (13m) se aproximando da cota de transbordamento (14m).

A maioria dos rios do Acre apresentaram grande elevação nas últimas horas. Na leitura de hoje, os pontos de monitoramento localizados na Bacia do Juruá apresentaram elevação de nível na leitura das 7 horas, exceto Marechal Thaumaturgo. Porto Walter apresentou estabilidade.

De acordo com as cotas de monitoramento do Sistema de Alerta do TerraMA², Cruzeiro do Sul encontra-se em “Atenção”, mas segundo o Governo do Acre, não houve registro de chuvas significativas nas últimas 24 horas.

