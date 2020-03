Mudança na taxa GTA beneficia pequeno produtor, diz Idaf

O Instituto de Defesa Agroflorestal do Acre (Idaf) reafirmou nesta terça-feira (3) o sucesso do novo sistema de cobrança da Guia de Transporte Animal (GTA) na região de Cruzeiro do Sul.

A mudança iniciou em 2 de janeiro e beneficia principalmente o pequeno pecuarista. A taxa era de R$ 12,49 independente do número de animais a ser transportado e passou R$2,49 por cabeça/animal.

Ou seja: quem transporta 2 animais paga o mesmo valor inicial que o transporta 20.

Outro fator de economia na pequena propriedade será a retirada da vacina, que tornará o Acre zona livre de aftosa sem vacinação. Os valores investidos na vacina poderão ser aplicados em outros projetos do produtor. (Com RDA)