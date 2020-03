IPTU de Rio Branco já é cobrado com desconto de 20% para pagamento à vista

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pode ser pago, em Rio Branco, até o dia 30 de abril com 20% de desconto na parcela única ou com desconto de 10% para quem pagar parcelado.

Este ano, as datas de vencimento das parcelas são sempre no final do mês, tanto no pagamento à vista quanto das demais parcelas para quem optar por dividir o valor.

Além da opção em cota única, o pagamento do IPTU pode ser feito em até cinco parcelas, sendo que a primeira também vence no dia 30 de abril.

São registrados no município de Rio Branco 110 mil imóveis, sendo 80 mil residências ou prédios e 30 mil terrenos sem edificações.