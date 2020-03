Instituto Federal do Acre abre vagas remanescentes para Xapuri e Sena Madureira

O Processo Seletivo de vagas remanescentes do Instituto Federal do Acre (Ifac) 2020.1 foi alterado por edital publicado na última segunda-feira, 2, e passará a ser realizado no período de 03 a 09 de março deste ano.

O certame visa o preenchimento de vagas remanescentes dos cursos superiores dos campi Xapuri e Sena Madureira. As demais datas permanecem inalteradas permanecendo o período de matrículas para os candidatos convocados na 1ª chamada previsto para os dias 13, 16 e 17 de março de 2020.

Serão ofertadas 73 vagas remanescentes dos cursos superiores em Tecnologia em Gestão Ambiental (noturno – 28 vagas) e Licenciatura em Química (noturno – 16 vagas) no Campus Xapuri; Licenciatura em Física (noturno – 13 vagas) e Bacharelado em Zootecnia (integral – 16 vagas), no Campus Sena Madureira.

O Processo Seletivo é voltado para os candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio e que participaram pelo menos de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2010 a 2019.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no link https://selecoes.ifac.edu.br/, até o dia 09.03. Outra forma de realizar a inscrição é acessando o banner: “Processo Seletivo de vagas Remanescentes 2020.1 – Cursos Superiores”, que se encontra no front do site do Ifac.

O resultado do Processo Seletivo de Vagas Remanescentes 2020.1 será divulgado no site do Ifac, no dia 12/03/2020.