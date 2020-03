Instituto de Identificação de Cruzeiro do Sul muda endereço e horário de atendimento

O Instituto de Identificação de Cruzeiro do Sul, que funcionava ao lado da sede da prefeitura, está agora nas instalações da antiga delegacia da cidade, situada na rua Absolom Moreira, no Centro. Além do novo endereço, o instituto também tem novo horário de atendimento, que foi ampliado para o período das 7h às 16h.

Agora, também não há mais limitação de 30 senhas diárias. As mudanças, segundo o coordenador do setor de Identificação do Juruá, policial civil Jonas Oliveira, foram possíveis porque o governo do Estado ampliou o número de funcionários e os insumos necessários para a expedição das Carteiras de Identidade.

“Temos agora dois servidores a mais e também dois kits a mais de R.G”, explica Jonas. O setor em Cruzeiro do Sul atende a população de Porto Walter, Rodrigues Alves, parte de Tarauacá, além de Guajará, Ipixuna e Eirunepé, no Amazonas.

Nas novas instalações, de acordo com o coordenador, a média de atendimento diário é de 100 pessoas.

Notícias relacionadas