Iapen mantém proibição de visitas em pavilhões onde presos estão em greve de fome

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) divulgou em nota que as visitas aos detentos que estão em greve de fome, permanecem suspensas.

De acordo com o comunicado a decisão é motivado pela preocupação com segurança pública e a manutenção da ordem.

Permanecem sem visitas os pavilhões B, D, E, O e P do Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira Conde. Já na Unidade de Regime Fechado N° 2, Antônio Amaro Alves, ficam sem visitas os Pavilhões 02 e 04. A medida também atinge o pavilhão Alamanda da Unidade de Regime Fechado Feminina de Rio Branco.

De acordo com o Iapen, nos demais pavilhões e demais unidades penitenciárias a visita volta a acontecer normalmente nessa quarta-feira, 4.

Leia a nota completa:

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que:

1. Considerando a continuidade da greve de fome promovida por presos do Sistema Penitenciário Acreano e a preocupação do Governo do Estado do Acre com a segurança pública e a manutenção da ordem.

2. A direção do Iapen resolve manter a suspensão das visitas nesta quarta-feira, 04, nos seguintes pavilhões/unidades que se encontram em greve de fome:

Complexo Penitenciário de Rio Branco: pavilhões B, D, E, O e P;

Unidade de Regime Fechado nº 2 de Rio Branco (Antônio Amaro Alves): pavilhões 02 e 04;

Unidade de Regime Fechado Feminina de Rio Branco: pavilhão Alamanda;

3. Os demais pavilhões e unidades receberão visitas normalmente em decorrência de terem retornado ao ambiente de normalidade.

Rio Branco – Acre, 03 de março de 2020

Lucas Gomes

Presidente do Iapen