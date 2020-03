Homem é colocado de joelho e executado com dois tiros no bairro Recanto dos Buritis

O diarista Sebastião Rodrigues da Silva, de 53 anos, foi executado a tiros na noite desta terça-feira (3) em uma residência localizada na Travessa da Judia no Beco Ouricuri, Recanto dos Buritis, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Sebastião estava em casa fazendo um café quando um homem não identificado entrou e sua residência e de posse de uma arma de fogo, o rendeu e efetuou 2 tiros que atingiram o peito da vítima.

Moradores chegaram a relatar a reportagem do ac24horas, que escutaram alguns disparos de arma de fogo, e depois de alguns minutos chegaram na residência e encontraram Sebastião morto.

Uma ambulância do suporte avançado do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local só puderam constatar o óbito.

Policiais militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Segundo informações do perito, pela posição que o corpo da vítima estava, Sebastião pode ter sido colocado de joelho e em seguida executado com os dois tiros no peito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A polícia acredita que a morte pode ter sido um acerto de contas.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).