Gladson Cameli vai a Aleac prestigiar aniversário de servidor público

O governador Gladson Cameli (Progressistas) esteve na manhã desta terça-feira, 3, na Assembleia Legislativa não para participar de uma agenda política com deputados, mas sim para prestigiar o aniversário de 63 anos do servidor de carreira da casa José Carlos Geber, o Kaká, como é mais conhecido.

Ao lado do presidente da Aleac, deputado Nicolau Junior, Cameli bateu parabéns e fez um discurso carinhoso endereçado ao servidor que se emocionou.

Enquanto Cameli participava da festinha, alguns deputados faziam sinais para ele com o intuito de ter conversas particulares com o chefe do Palácio do Rio Branco.