Enquete com leitores do ac24horas mostra Minoru como preferência em três simulações; Roberto Duarte ameaça Socorro Neri

O ac24horas realizou uma enquete via Facebook por seis dias (20 a 26 de fevereiro) em que foi computado na fanpage do jornal eletrônico, com mais de 181 mil seguidores, mais de 30 mil votos nos cinco embates distintos. O alcance da página nesse período foi de 1,3 milhões de pessoas. O teste tinha o objetivo de saber dos internautas rio-branquenses qual a preferência política em caso de segundo turno nas eleições municipais 2020, entre as opções de prefeito.

A amostragem, apesar de significativa, pode não refletir a visão local. No entanto, o resultado levanta a forte possibilidade de o pré-candidato Minoru Kinpara, do PSDB, ser um duro rival para figurinhas já conhecidas do eleitor. Ele recebeu votos de preferência em três simulações: Minoru 75% X Angelim 25% ; Minoru 76% X Socorro Neri 24% e Minoru 69% X Roberto Duarte 31%.

Já a atual prefeita se mostrou na enquete como uma ameaça à pré-candidata Vanda Milani (Socorro 61% X Milani 39%), mas ficou atrás do pré-candidato Roberto Duarte (Socorro 39% X Duarte 61%).

O ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac) tem se mostrado um pré-candidato visível e, ao menos nas redes sociais, tem uma candidatura forte na disputa. No terceiro cenário estimulado da última pesquisa do Instituto RealTime Big Data, divulgada pela programação da TV Gazeta, na capital acreana, o pré-candidato Minoru Kinpara alcançou a preferência de 26% do eleitorado rio-branquense e liderou a disputa pela prefeitura de Rio Branco na pesquisa de intenções de voto.

A avaliação do cenário eleitoral em Rio Branco tem o registro REG/AC 06953/2020 e ocorreu no período de 12 a 13 de fevereiro de 2020, ouvindo 800 pessoas. A margem de erro é de 4,0 pontos e o nível de confiança é de 95%.