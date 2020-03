Embrapa reabre unidade de transferência de tecnologia em Cruzeiro do Sul

A Embrapa reabre nesta sexta-feira (6) o Escritório de Transferência de Tecnologias da Embrapa do Acre no Vale do Juruá, unidade que tem apoio do Instituto de Pesquisa da Amazônia (Ipam), em Cruzeiro do Sul.

Executada com recursos de emendas aprovadas pelo deputado Federal Alan Rick e do senador Sérgio Petecão, a obra de reforma e ampliação do prédio visa fortalecer a atuação da empresa na região.

Desde a década de 1990, a Embrapa realiza atividades de pesquisa, transferência de tecnologias e capacitação nos cinco municípios do Juruá (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo), com foco no aumento da produtividade da mandioca para produção de farinha e de outras culturas relevantes para a economia local.

A reestruturação da base física da Empresa contemplou, entre outras benfeitorias, a reconstrução de fachadas, ampliação do auditório e sala de recepção e substituição de telhados.

Além disso, possibilitou a instalação de sistema de segurança e monitoramento eletrônico, a renovação de todo o mobiliário e aquisição de um novo veículo, já recebido pela equipe local, que permitirá melhorar a capacidade de trabalho em comunidades rurais.