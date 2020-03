É fake! Saúde desmente boatos de gringos com coronavírus no Pronto-Socorro de Rio Branco

Desde o início desta semana, boatos estariam se espalhando na capital acreana apontando para ao menos dois casos de pacientes estrangeiros infectados por coronavírus supostamente internados no pronto-socorro de Rio Branco. Nesta terça-feira, 3, a assessoria da secretaria estadual de Saúde do Acre (Sesacre) emitiu um informe desmentindo os boatos.

“A informação não procede. Não chegou nenhum estrangeiro no atendimento do Pronto-Socorro”, explica o órgão em nota. Quem atestou que não há nenhum caso de coronavírus em Rio Branco foi a gerente de assistência do hospital.

A Saúde aproveitou para lamentar a desinformação. “Pacientes e alguns servidores de apoio, não todos, mas uma minoria que já foi vista compartilhando boatos desnecessários”, afirma.

De acordo com a Sesacre, “as informações reais que forem chegando serão divulgadas abertamente pela coordenação de Comunicação da Saúde estadual”.