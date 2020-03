De olho nas eleições, Thiago Caetano pede exoneração para disputar prefeitura da Capital

O engenheiro Thiago Caetano, que até hoje ocupava o cargo de secretário extraordinário de assuntos estratégicos, comunicou na tarde desta terça-feira, 3, ao governador Gladson Cameli em reunião no Palácio Rio Branco que irá se desligar do cargo para lutar pela indicação do Partido Progressista no intuito de disputar a prefeitura de Rio Branco nas eleições de 2020.

Recentemente, o partido do governador Gladson Cameli anunciou que teria apenas dois candidatos: Thiago e o advogado Luziel Carvalho. No início da gestão do novo governo, Caetano foi nomeado para ser responsável pela secretaria de Infraestrutura, mas meses depois foi realocado como secretário extraordinário.

A exoneração de Caetano deve ser publicada no Diário Oficial do Estado nos próximos dias.