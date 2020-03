Crie de Cruzeiro do Sul abre 400 vagas em cursos para estudantes e comunidade

O Centro de Referência em Inovação para Educação (CRIE) localizado na cidade de Cruzeiro do Sul, por meio Centro de Matemática Ciências e Filosofia, está oferecendo 400 vagas para estudantes e a comunidade em geral.

As inscrições poderão ser feitas até esta sexta-feira, dia 6, na sede do Crie, situado na Avenida Rui Barbosa, área central da cidade. Para se inscrever, é necessário levar a carteira de identidade e comprovante de endereço.

Os cursos gratuitos são na área de matemática, física, química e biologia. Também há vagas para português, redação e gramática.

A coordenadora do Centro, Randelia Bernardinho, explica que o conteúdo, incluindo o reforço “contempla os estudantes que no final do ano farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)”.

No segundo semestre deste ano, o Crie também vai ofertar mais 400 vagas para cursos em Cruzeiro do Sul.

Notícias relacionadas