Coronavírus: Acre monitora saúde de mulher que passou pela Europa

Caso não é considerado suspeito no momento; paciente está em sua própria casa sem apresentar sintomas

A secretaria estadual de Saúde do Acre está monitorando a saúde de uma mulher que chegou ao estado recentemente, após fazer uma escala de voo pela Europa. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 3, ao ac24horas pela direção do pronto-socorro de Rio Branco.

Conforme explicou a direção, “existe uma senhora que esteve aqui para a coleta de material para os exames”. A paciente fez uma viagem ao exterior e ao aterrissar no estado decidiu procurar uma unidade de saúde para melhores avaliações. Ela está sendo acompanhada pela Vigilância Estadual de Saúde.

De acordo com o diretor do pronto-socorro, Areski Peniche, a paciente encontra-se em sua própria casa. “Não há motivo para isolamento”, informou o diretor.

As equipes de saúde ressaltam que a mulher só está sendo monitorada pelo fato de ela ter feito escala na Europa. “Não há nenhum critério epidemiológico que sustente suspeita de contaminação [pelo coronavírus]”, afirma Peniche.

O diretor destaca que as equipes estão precavidas em caso de suspeita da doença no estado.

O que diz a Sesacre

A Sesacre emitiu uma nota de esclarecimento nesta terça informando que dois acreanos, um homem que chegou da Bahia e uma mulher que veio de Dubai, nos Emirados Árabes, estiveram nessa segunda-feira, 2, no Pronto-Socorro de Rio Branco, para relatar as suas viagens e se inteirar a respeito das precauções com relação ao novo coronavírus.

“No entanto, duas pessoas que estavam nos arredores da recepção do hospital escutaram suposições sobre o estado de saúde deles e repassaram a outras de forma distorcida, instalando pânico em muitas. Infelizmente, isso ainda acontece por total desconhecimento sobre formas de contágio e medidas de prevenção”, salientou a nota.

Segundo a Saúde, em ambas as pessoas foram coletados materiais para exame, embora, esteja evidente que não ‘houve critério de sintomas’ para os dois casos, o que significa que nenhuma dessas pessoas apresenta sintomas para o vírus.

“Enquanto o homem alegou ter mantido contato com estrangeiros em hotel, a mulher se apresentou apenas para comunicar a sua estada no oriente médio. A Sesacre ressalta que ambos estão em condições assintomáticas, e em casa, como manda o protocolo do Ministério da Saúde, sendo monitorados por profissionais do Departamento Estadual de Vigilância em Saúde” assinou o diretor-geral do Hospital de Urgência e de Emergência de Rio Branco, Areski Peniche.