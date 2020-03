Cliente relata situação precária em instalações do banco Santander em Rio Branco

O advogado Ricardo Santos entrou em contato com o ac24horas nesta terça-feira, 3, para denunciar a precariedade numa agência do banco Santander, localizado no centro de Rio Branco. Nas imagens enviadas pelo cliente, ele destaca a falta piso, tanto no saguão de atendimento como também no banheiro e até mesmo falta de forro numa parte do teto.

Santos, que estava acompanhando sua mãe de 84 anos no atendimento, disse que ficou surpreso com a falta de condições mínimas na estrutura. “A situação aqui é calamitosa. O cheiro de cimento. Pessoas que tem problemas de saúde tendo que suportar esse tipo de situação e também os funcionários que estão em situação degradante. É assustador o fato do Ministério do Trabalho não ter tomado uma providência. Se fosse uma empresa pequena, certamente já estaria interditado o estabelecimento”, afirmou.