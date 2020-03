Audiência pública vai debater venda dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

O auditório do Hotel Adrianópolis, em Manaus, será o palco da audiência pública que debaterá a privatização dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O evento está previsto para ocorrer nesta sexta-feira, 6 de março, a partir das 9 horas.

A concessão do Bloco Norte, pacote que inclui os aeroportos de Manaus, Tabatinga, Tefé, Boa Vista e Porto Velho, além dos dois do Acre, será debatida com participação da sociedade.

São sete terminais cuja contribuição inicial mínima é de R$ 43.736.988,96 para cada um. O valor estimado para todo o contrato da concessão é de R$ 4.058.068.961,41.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também determinou avaliações dos editais via internet. Interessados podem acessar os documentos da consulta pública no seguinte endereço: https://www.anac.gov.br/participacao-social/consultas-publicas/consultas-publicas-em-andamento/consulta-publica.