Vidente que previu surto de gripe na China alerta para chegada de vírus no Acre

O vidente Valter Silva Ferreira, o Valter Arauto, administrador do grupo no Facebook intitulado Orakulo do Arauto, emitiu uma nova previsão nesta segunda-feira, dia 2 de março. “Acre em alerta” é a nova mensagem do vidente, destacando para o uso de máscaras e a chega de um vírus no estado. Segundo Arauto, um vírus vem e “na mídia será destaque” informou.

No dia 13 de janeiro de 2019, o mesmo vidente publicou sobre uma espécie de gripe na China, que atingiria milhares de pessoas. “Um bilhão de chinês. A gripe aviária, mal oculto no pulmão e via aérea”, escreveu à época.

Segundo Valter, são sinais do século e só não vê quem não quer: “epidemias, gafanhotos, terremotos, maremotos e corrupção geração”, elenca.

Em novembro do ano passado, o vidente disse que teve uma “visão” sobre uma suposta divisão dos rios “desde a Serra do Divisor.