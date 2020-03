Vanda Milani destina R$ 710 mil para compra de equipamentos agrícolas em Xapuri

Cerca de R$ 4 milhões foram destinados ao município de Xapuri através de emendas apresentadas pela deputada Vanda Milani. O setor produtivo e ações de sustentabilidade marcam a gestão da parlamentar.

A deputada federal Vanda Milani (SD) visitou a comunidade do Polo do Entroncamento em Xapuri para anunciar investimentos de R$ 710 mil no abastecimento de água e a compra de equipamentos agrícolas. Ela foi recebida com festa no final de semana e aproveitou para dialogar e ouvir as reivindicações. A área, que fica as margens da estrada da Borracha é uma das mais produtivas do município.

“Estivemos aqui ouvindo as reivindicações de vocês e assim que assumimos procuramos os ministérios e o governo federal, alocamos os recursos necessários e com o nosso esforço já conseguimos empenhá-los. O abastecimento de água depende do Depasa e a compra de equipamentos agrícolas está na fase burocrática para licitação e aquisição” garantiu a deputada.

A reunião com os produtores aconteceu na casa do ex-presidente da Associação, Marcos Mansour, que fez questão de agradecer o empenho da deputada e do governo do estado. “A doutora Vanda tem palavra, disse que iria empenhar recursos para ajudar a comunidade e volta aqui para apresentar os resultados. Os produtores vão ganhar com esses investimentos, principalmente, na questão do abastecimento de água” disse Mansour.

Para garantir água tratada para o consumo alimentar os produtores andam quilômetros no período de estiagem. O atual presidente da Associação, José Dantas, o Zezinho, disse que “a ajuda da doutora Vanda Milani vai evitar que as famílias deixem a área rural e continuem produzindo”, disse.

Além da mandioca – maior produto da região – o Polo produz milho, feijão e abacaxi. Toda colheita é vendida na feira da cidade. O encontro contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, que falou dos investimentos do governo para o setor produtivo e do deputado estadual Antônio Pedro (DEM).

“Também foram destinadas emendas pela deputada Vanda Milani para adequação de estradas vicinais, a comunidade do Mucambo será uma das beneficiadas. Até o meio do ano queremos inaugurar um posto avançado da Sema em Xapuri, unificando os serviços do Imac e o Iteracre, aproximando cada vez mais o estado do produtor, uma determinação do governador Gladson Cameli, que pede a desburocratização, o respeito às leis ambientais, mas, principalmente, condições para melhoria de vida do homem de maneira sustentável” disse Israel.

Para o democrata Antônio Pedro, a parceria com a deputada Vanda Milani tem apresentado resultados positivos para o município. “Estamos aqui para agradecer o empenho da deputada Vanda que tem sido uma referência nossa em Brasília. Através dela já foram destinados recursos para o setor produtivo, a reforma do hospital, compra de medicamentos, abastecimento de água e educação”, disse Antônio Pedro.