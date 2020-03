Universidade Federal do Acre oferece 30 vagas em coral infantil do curso de música

A Universidade Federal do Acre (Ufac) está selecionando crianças para o Laboratório de Educação Musical, do curso de licenciatura em Música. São 30 vagas gratuitas para coro infantil misto, tendo como público-alvo crianças de quatro a sete anos.

As inscrições podem ser feitas nos dias 4 e 11 de março, das 9h às 10h, no Laboratório de Educação Musical, localizado no térreo do bloco do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), campus-sede da Ufac.

Serão abertas duas turmas, com aulas às quartas-feiras. Turma 1: das 9h às 10h, para crianças de quatro a cinco anos (15 vagas); turma 2: das 10h às 11h, para crianças de seis a sete anos (15 vagas).

A seleção ocorrerá por ordem de inscrição até o limite de vagas disponíveis. A chamada pública seleciona para participação voluntária em atividades de pesquisa em música.

Deve-se levar certidão de nascimento da criança, documento de identidade com foto do responsável e comprovante de endereço.