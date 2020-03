SENAI/AC abre processo seletivo para qualificação de eletricistas em Brasileia

O SENAI, em parceria com a Energisa, está possibilitando a abertura do processo seletivo para curso de qualificação de eletricistas de redes de distribuição de energia elétrica em Brasileia. Ao todo, serão 30 vagas e é necessário ter ensino médio completo ou em andamento, além de idade mínima de 18 anos, para participar do certame.

As inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira, 4 de março, na Avenida Santos Dumont, Nº 611, ao lado do escritório da Energisa, comércio Doce Graça, nos horários de 07h30 às 11h30 e de 13h30 às 17h30. Não haverá cobrança de taxa para participação da seleção.

O curso é uma oportunidade para aqueles que querem se qualificar e estar preparados para as futuras possibilidades do mercado. Por isso, acesse o edital no site www.senaiac.org.br e tenha mais informações.

Fique ligado nas datas

Período de inscrições no processo seletivo: 02 a 04 de março de 2020

Período de matrícula dos candidatos selecionados: 12 e 13 de março de 2020

Período do curso: 16 de março a 19 de junho de 2020

