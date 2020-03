Rodrigo Damasceno se “afasta” do PSDB e sinaliza se unir ao PT, PCdoB e PSB novamente

O ex-prefeito de Tarauacá, médico Rodrigo Damasceno (sem partido). esteve reunido neste último final de semana com lideranças do PCdoB, PSB e PT no município com intuito de sacramentar um entendimento pela unidade para as eleições de 2020, onde todos os presentes defenderam o Projeto político denominado “Todos por Tarauacá”.

Além de Damasceno, participaram do encontro os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), Jenilson Leite (PSB), os vereadores Lauro Benigno (PSB), Raquel Sousa (PT), Antônio Araújo (PT) e o ex-vereador e presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, José Sidenir (PCdoB).

O encontro ocorreu na Comunidade Semeada, local onde aconteceu o encerramento da ação de saúde solidária, realizada pelo deputado Jenilson Leite e que contou com a ajuda e a presença de todos e na oportunidade o grupo reconheceu que quando administraram o município durante o período de 2013 a 2016.

Ficou definido ainda que até o momento nenhum nome para composição da chapa majoritária será posto, mas nos bastidores tudo indica que Rodrigo Damasceno poderá ser o candidato a prefeitura e tendo como vice o vereador Lauro Benigno.

Questionado pelo ac24horas quanto o assédio do PSDB do vice-governador Major Rocha para que fosse candidato pelos tucanos, Damasceno desconversou, salientou apenas que segue sem partido. “Estamos preconizando uma grande União. Outras forças ainda vão se somar”, disse.