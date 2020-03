Resultados do final de semana embolam briga por últimas vagas nas semifinais do Acreano

Foto: Manoel Façanha

Tudo vai decidido na última rodada. Assim ficou a definição dos classificados para as semifinais do primeiro turno do Campeonato Acreano 2020. Atlético e Galvez são os únicos já garantidos.

A grande surpresa da rodada foi a humilhante goleada aplicada pelo Plácido de Castro em cima do sempre poderoso Rio Branco. Jogando em casa, com o apoio da sua torcida, o Tigre do Abunã enfiou 6 a 2 no Estrelão. Os gols da vitória histórica de Plácido de Castro foram marcados por Wanderson, Juninho, Lukinhas, Matheus, Raul e Rodrigo. Já Cassiano e Matheus Soldado descontaram para o Rio Branco.

Com o triunfo, o time do interior pode se classificar à semifinal já na próxima quinta-feira, 5, caso o Rio Branco não vença o Atlético. Em caso de vitória do Estrelão, Plácido joga por uma vitória contra o Andirá no domingo, 8.

Já na partida entre Andirá e São Francisco, realizada no estádio Florestão deu morcego. S

em dificuldades, o Andirá goleou o “São Chico” por 4 a 1 e ainda mantem as chances de classificação. Os gols foram marcados por Marllon (2), Kaisson e Dentinho. Davi fez o único gol do time católico.

A outra partida, O Humaitá deu um passo importante para garantir a classificação à semifinal. Apesar de ter perdido um pênalti, o Tourão de Porto Acre conseguiu marcar no segundo e vencer por 1 a 0 o Náuas, de Cruzeiro do Sul.

Com a vitória, o Andirá basta conseguir um empate contra o Vasco no próximo domingo, 8.