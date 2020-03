Renovação do passe estudantil da Ufac só pode ser feita na instituição, informa Sindcol

O supervisor do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Acre (Sindcol), Sergio Pessoa, emitiu uma informação nesta segunda-feira, 2, aos estudantes da Universidade Federal do Acre (Ufac) que buscam a renovação do cartão passe.

Em entrevista ao ac24horas, Pessoa relatou que nesta semana, o atendimento de renovação de cartão de passes dos estudantes da Ufac será, exclusivamente, no Campus da Instituição.

“Acadêmico da Ufac devem realizar sua renovação no DCE, até esta sexta-feira. Uma parceria entre o Sindcol e o Diretório Central dos Estufantes (DCE), disponibilizou atendentes exclusivos na Ufac para ajudar os estudantes nesse período letivo que se inicia”, disse.

Sergio explicou que os estudantes da Ufac que queiram emitir a primeira ou segunda via do cartão de passe deve comparecer à OCA, mas apenas nesses quesitos.

Por fim, ele afirmou que os estudantes que não conseguirem realizar a renovação nesta semana, poderão retornar semana que vem na OCA, para solucionar o problema.