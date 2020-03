Polícias prendem suspeitos após tentativa de homicídio em Xapuri

Pelos menos seis suspeitos de participar de uma tentativa de homicídio registrada na madrugada desta segunda-feira, 2, em Xapuri, foram detidos em encaminhados à delegacia de polícia do município.

A ação das polícias Civil e Militar, efetuada no meio da tarde de hoje, no bairro do Laranjal, chamou a atenção de moradores que flagraram uma das viaturas conduzindo pelo menos cinco indivíduos.

Na tentativa de homicídio ocorrida na madrugada, um homem foi baleado pelo menos duas vezes, mas os ferimentos não tiveram gravidade, segundo informação do inspetor Eurico Feitosa, da Polícia Civil.

Essa foi a segunda tentativa de homicídio em circunstâncias parecidas registrada em Xapuri nas últimas duas semanas.

Até o fechamento desta nota, os suspeitos estavam sendo ouvidos pelas autoridades policiais, na delegacia geral da cidade.

Outras informações a qualquer momento.