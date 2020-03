Polícia intensifica operações para combater os “piratas do Juruá”

A polícia Militar de Cruzeiro do Sul realiza a quarta fase da Operação Trirreme, de vigilância com abordagens no Rio Juruá e seus afluentes. A intenção do comando é manter as operações constantes durante todo o ano. As ações são desencadeadas pela Companhia de Operações Especiais – COE e Grupo de Operações Especiais – GOE, que vasculham os mananciais fortemente armados.

O patrulhamento dos rios foi iniciado em outubro do ano passado. A presença da COE no Juruá, além da diminuição dos grupos de criminosos conhecidos como “piratas do Juruá”, que assaltavam os barcos, também resultou em grande apreensão de drogas e mortes de traficantes em confronto policial.

Em outubro do ano passado, a PM apreendeu 300 quilos de maconha e cocaína em um patrulhamento. Em operações de outubro e novembro, em parceria com o Grupamento Especial de Fronteira (Gefron), houve confronto e troca de tiros e morte de três traficantes no Juruá. Armas de fogo também foram apreendidas.

O foco, segundo o comandante da PM do Vale do Juruá, major Evandro Bezerra, é “o combate ao crime organizado, combate às ações de grupos criminosos na rede fluvial e ao narcotráfico, de modo que as ações se estendem para todos os municípios do Vale do Juruá”, cita

O Comandante da COE, Tenente Daniel Santos, destaca a segurança proporcionada pela presença da companhia aos usuários do transporte fluvial, um dos mais utilizados na região, bem como de merenda escolar para a rede escolar ribeirinha, que também era constantemente roubada.