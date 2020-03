Mulheres ficam feridas em capotamento de carro no Parque da Maternidade

Uma colisão entre dois veículos deixou as amigas Maria Giele, de 28 anos e Mila Vanessa, de 23 anos, feridas em um acidente na noite deste domingo (1°) na Avenida Getúlio Vargas, no Parque da Maternidade, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, a condutora do veículo Ecosport trafegava na rua Via Parque no sentido bairro-centro, quando o condutor do veículo modelo Fiat Strada avançou no sinal vermelho e colidiu com a lateral do carro de Mila. Com o impacto, o Ecosport capotou por duas vezes e foi parar em uma calçada. O condutor do veículo Fiat Strada fugiu do local.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos e conduziram as duas mulheres a Unidade de Pronto Atendimento- UPA Franco Silva, na Baixada da Sobral, em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos Policiais do Batalhão de Trânsito (BPTrans) até a chegada da perícia técnica.

O veículo foi removido por um guincho.

