Mulher que viajou do Japão para Porto Velho está com suspeita de coronavírus

Uma mulher de 61 anos de idade que recentemente veio do Japão para Porto Velho, em Rondônia, está entre os suspeitos de terem adquirido o coronavírus, isso de acordo com informações repassadas pela AGEVISA à imprensa local.

De acordo com AGEVISA, a mulher estava no mesmo voo que trouxe o primeiro paciente confirmado com o Coronavírus até a cidade de São Paulo (SP). Ela está sendo monitorada pela sua residência e apresenta quadro estável.

O monitoramento é realizado pela equipe de epidemiologia do município e o CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde). O numero do CIEVS é 0800 642 5398, isso em caso de suspeitas.

Apenas Acre e outros três Estados não tem suspeitos de COVID- 19 O boletim atualizado divulgado nesta segunda-feira (2) pelo Ministério da Saúde mostra que o COVID-19 (coronavírus) só não tem casos suspeitos no Acre e outros três Estados brasileiros. Além do Acre, Amapá, Roraima e Tocantins estão, por enquanto, livres do perigoso vírus. Ainda assim, os acreanos promovem uma corrida às farmácias e supermercados em busca de máscaras e álcool gel, segundo mostrou a reportagem do ac24horas. (Com informações de Rondôniaovivo)