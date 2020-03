Mãe de garoto que morreu ao cair em bueiro chora em audiência; família vai acionar a Justiça

Durante a audiência pública que ocorreu na manhã desta segunda-feira, 02, na Câmara de Vereadores de Rio Branco, a dona Alcilene, mãe do garoto Vilk Gabriel André de Lima, 8 anos, que morreu ao cair em um dos bueiros abertos da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário do bairro Wanderley Dantas, que estava abandonada, desabou em lágrimas durante ao ouvir a discussão sobre a responsabilidade dos fatos. O acidente aconteceu no último mês de fevereiro.

A mãe não conteve as lágrimas. A reportagem do ac24horas tentou entrevistá-la, mas devido o abalo emocional, ela pediu para que o advogado Ailton Sampaio falasse por ela. Sampaio relatou que o intuito da audiência era sair com uma resposta sobre a responsabilidade do acidente, porém, isso não ocorreu devido à troca de acusações entre representantes da prefeitura e o governo do Estado.

“O intuito dessa audiência era sair daqui com a resposta de quem era a responsabilidade. O acidente aconteceu em uma Usina que estava desativada, estava abandonada. A gente vê esse jogo do Poder Público. O Saerb alega que passou para o estado através do Depasa, que por sua vez alega que não recebeu. Infelizmente a gente saiu sem a resposta”, relatou.

O advogado Airton Sampaio informou que a família da vítima irá acionar judicialmente a prefeitura e o governo do Estado para, juntos, responderem pela morte do garoto.