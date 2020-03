Igrejas brasileiras e bolivianas promovem encontro com participação do Cônsul de Israel

O pastor Paulo Machado, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), anunciou na tarde desta segunda-feira, 02, que líderes religiosos que integram a Associação de Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia estarão em parceria com os líderes da Associação de Pastores de Cobija/Bolívia, na próxima sexta-feira, 07, em Cobija, realizando um encontro com a participação do Cônsul de Israel.

O encontro promovido pelas igrejas da Bolívia e Acre tem como objetivo promover um momento espiritual. O encontro irá possibilitar ainda que novas relações de amizade e comunhão com o povo de Israel/Acre/Bolívia.

Segundo o pastor Paulo Machado, o convite para o encontro em Cobija está aberto ao público. “Será um momento profético de grande importância para a Igreja Cristã dos dois países. Monte sua caravana e participe conosco. Sua presença será de grande importância”, convidou.

Machado aproveitou o convite à população para reiterar, como presidente da Ameacre, o apoio à bancada evangélica em Brasília (DF) que apoia a transferência da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém.