Idoso com doença grave vive acamado há quase um ano e família clama por ajuda

A vida não tem sido nada fácil para seu Elídio, trabalhador da construção civil que nos últimos oito anos tem passado a maior parte do tempo acamado. Os tempos difíceis começaram quando uma forte dor de cabeça o assombrou por dias e dias, e mais tarde, descobriu-se tratar de um tumor benigno. Diagnosticado e posteriormente levado para Barretos, interior de São Paulo, Elídio achou ter vencido os tempos ruins. No entanto, estava enganado.

Depois de algumas pesquisas, os profissionais médicos descobriram que outra doença poderia deixar sequelas ainda mais profundas do que as já imaginadas depois da retirada do tumor. Tratava-se do Mal de Alzheimer, doença progressiva que leva à perda de memória e outras funções mentais importantes.

Já em casa, agora seu Elídio tem uma vida bem diferente de quando estava saudável. Assistido pelos dois filhos desempregados, ele conta também com a ajuda diária de Maria Helena, que optou por deixar o emprego para cuidar do irmão.

O restante da comovente história você assiste no vídeo produzido pelo videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, que foi conhecer a realidade de perto.

Please enable JavaScript