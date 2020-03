FGTS divulga orçamento de 2020 a 2023 com mais de R$ 370 milhões para o Acre

O Conselho Curador do Fundo de Garantia Sobre o Tempo de Serviço (FGTS) publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (2) a resolução número 7, que reformula os orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS, para o exercício de 2020, e os orçamentos plurianuais, para o período 2021-2023.

Para o Estado, o orçamento previsto é de R$ 224.049 milhões, recurso que deve ser destinado a programas de habitação, produção e saneamento básico no plano de contratações e metas físicas.

Já o recurso que deve ser aplicado diretamente pelo Fundo no Acre tem valor de R$ 149.066 milhões nos programas de habitação popular e apoio à produção.

Veja: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-955-de-19-de-fevereiro-de-2020-245564408