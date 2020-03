Fenômeno raro, superlua cheia ilumina os céus do Acre no dia 9 de março

O belo e raro fenômeno da superlua cheia volta a ser visto no céu do Acre no dia 9 de março.

Nesse dia, a Lua estará mais próxima da Terra, aparecendo maior e mais brilhante. Sua distância do planeta será de 357.100 quilômetros. Segundo alguns cientistas, ela pode parecer até 14% maior.

Ela estará ainda mais próxima no dia 8 de abril, com apenas 356.900 km de distância.

Em 2020, portanto, são duas as oportunidades de ver a superlua cheia brilhando no céu do Acre.