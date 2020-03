Ex-gestora do Ejorb campeã de aprovados no Enem é pré-candidata a vereadora

A professora Sirlene Pereira Luz, que foi gestora de sucesso na Escola José Ribamar Batista (Ejorb) por oito anos, participou do ato de filiação do MDB na manhã desta segunda-feira (2). Ela já é vista como uma liderança no partido. Como gestora de escola, alcançou o maior número de aprovados nos mais diversos cursos da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Sirlene também foi uma das que ajudou no ensino de aluno de escola pública a alcançar o primeiro lugar no curso de Direito na Ufac em ampla concorrência. Proporcionalmente, é tida como a campeã de aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a Ufac.

No âmbito geral, o partido alega que a professora igualou sua marca de aprovados de escolas públicas na Ufac com a de colégios particulares de renome. Agora, é pré-candidata a vereadora.

De acordo com a deputada estadual Meire Serafim (MDB), o partido recebeu a filiação e o anúncio da pré-candidatura à Câmara Municipal de Rio Branco da professora Sirlene Luz com orgulho, uma vez que se trata de uma verdadeira referência na educação estadual e no cuidado com a juventude.

“O trabalho realizado por ela na Ejorb é digno de reconhecimento, colocando a escola em pé de igualdade com os principias colégios particulares da capital acreana”, disse. Sirlene tem 41 anos e é formada em Letras Português e Espanhol pela Ufac. A professora é casada e também atua como vocalista da banda acreana Pixaim.