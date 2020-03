Em Cruzeiro do Sul, facção toca fogo em motos e deixa recado

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul vai investigar o caso ocorrido na madrugada de sábado (29). Duas motos foram incendiadas às 3 horas na rua Luiz Moreira da Rocha, no bairro Aeroporto Velho. No carro do dono de uma das motos, os criminosos escreveram “avisamos” e deixaram a assinatura de uma facção. As motos ficavam estacionadas na rua.

De acordo com a Polícia Militar, que foi ao local atender a ocorrência, os donos dos veículos informaram não saber a motivação do ato criminoso.