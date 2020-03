Depasa e Saerb são chamados para audiência pública após morte de criança em bueiro

A Câmara Municipal de Rio Branco realiza nesta segunda-feira, dia 2, a partir das 9h, uma Audiência Pública com o Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEPASA) e o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB). O objetivo é apurar os fatos da tragédia na estação de tratamento de esgoto sanitário do Wanderley Dantas e discutir como funciona todo o processo de divisão de competências entre o Estado e o Município.

O caso foi levado para a Câmara pelo vereador João Luz foi no último dia 7 de fevereiro, quando Vilk Gabriel André de Lima, de 8 anos, morreu ao cair em um dos bueiros abertos da estação de tratamento de esgoto sanitário do Wanderley Dantas totalmente abandonada.

Como o Governo do Estado e a Prefeitura não assumiram a responsabilidade quanto à gestão do local da tragédia, Luz e N.Lima entraram com um requerimento convidando o DEPASA e o SAERB para acareação dos fatos e discussão de competências. Na ocasião, o pedido foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da Casa Legislativa.

Com informações da Assessoria