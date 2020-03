“Decisão sobre minha candidatura é do governador”, diz Thiago Caetano

Aproximando-se do prazo final para quem ocupa cargo comissionado decidir se fica na gestão ou decide em concorrer ao pleito eleitoral de 2020, um dos nomes ventilados como pré-candidato à prefeitura de Rio Branco ainda é uma incógnita.

O engenheiro civil Thiago Caetano, que já foi secretário de Infraestrutura e atualmente ajuda o governo na área da articulação política, divulgou uma nota à imprensa sobre os seus próximos passos em relação à disputa eleitoral.

Tirando a “encheção de linguiça” comum nesse tipo de nota, o que Thiago deixa claro que é que a decisão de ele ser ou não candidato é do governador Gladson Cameli. Em outras palavras, Caetano afirma que só sai do seu cargo na secretaria de assuntos estratégicos se for o candidato do palácio Rio Branco e com a palavra final de Cameli.

Leia a nota de Thiago Caetano:

Nota para imprensa

Na minha vida pública eu nunca defendi projetos pessoais… Eu só participo do que acredito e daquilo que visa atender o melhor para a população… Então, eu jamais sou candidato por mim mesmo… Não tenho essa ganância por cargos ou pelo poder… Só sou Candidato se essa Candidatura for para Defender um Projeto de Desenvolvimento para nossa Capital e estado, Complementar e Unindo Força ao estado para resolver os Grandes Desafios, como Segurança, Saúde, Infraestrutura, Geração de Empregos, Produção… Logo, Só sou Candidato se esse Projeto de Rio Branco for de interesse do Governador e da Presidente do Partido (a senadora Mailza)…

Então, não compete a mim tomar essa decisão ou me afastar do Governo… Tenho tentado ajudar nosso estado e o Governador, de todas as formas que posso, desde o tempo do DNIT, passando pela SEINFRA e agora na Secretaria de Assuntos Estratégicos… E continuarei sempre assim… Portanto, cabe ao Governador decidir onde serei mais útil ao estado…

Seja como Secretário, Pré Candidato ou servidor do DNIT, estarei sempre preparado e fazendo meu melhor para nosso estado…