Crânio humano é encontrado em banheiro de escola em Rio Branco

Um crânio humano foi encontrado na Escola Lindaura Martins Leitão, localizada na na rua Lourenço Lopes, no bairro Jardim Eldorado, na manhã desta segunda-feira (2), em Rio Branco.

De acordo com informações da direção, o crânio foi encontrado no vaso do banheiro por uma funcionária; uma estudante que sofre de esquizofrenia teria levado ao banheiro.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. De acordo com o Perito o crânio passará por um exame de DNA para saber a identificação.

O crânio foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

A Polícia Militar acredita que o crânio foi pego em um cemitério nas proximidades da escola e descarta a possibilidade de ameaças ou algum tipo de intimidação a direção da instituição de ensino.

O caso será investigado pela Polícia Civil.